В Волжском молодой парень на «Лексусе» насмерть сбил пешехода

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сразу два пешехода погибли на дорогах Волгоградской области вечером 26 ноября. В Городищенском районе пенсионерка скончалась, попав под колеса автобуса. В Волжском на улице Александрова в половине шестого вечера 22-летний водитель за рулем «Лексус GS300» насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу вблизи от «зебры». По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном главке МВД.

- По предварительным данным, 22-летний водитель на регулируемом перекрестке улицы Александрова и улицы 6 Автодорога совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в не установленном месте вблизи пешеходного перехода, - рассказали в ведомстве.

На место происшествия сразу вызвали скорую, но пешеход получил настолько сильные травмы, что скончался на месте ДТП еще до приезда врачей. Его личность сейчас устанавливают полицейские.

Женщина погибла не месте ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Примерно в это же время смертельное ДТП случилось и на подъезде от трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» к поселку Каменный Городищенского района. 60-летний водитель автобуса «ПАЗ-32053» наехал на 71-летнюю пенсионерку, которая в тот момент находилась на середине проезжей части. Женщина получила не совместимые с жизнью травмы и скончалась на месте.