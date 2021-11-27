Житель Волгоградской области накопил 571 штраф за нарушение ПДД

Иномарку лихача арестовали за долги. Фото: Иван ВИСЛОВ

Лихач из Серафимовичского района Волгоградской области поставил рекорд по количеству штрафов за нарушение правил дорожного движения. Мужчина «напревышал» скорость на 557,5 тысячи рублей. Волгоградца остановили во время совместного рейда С ГИБДД и теперь он либо погасит все долги, либо расстанется со своей иномаркой, сообщили в УФССП региона.

- Если в течение 10 дней гражданин С. не погасит всю задолженность в полном объеме, «Тойота Камри» будет передана на реализацию, - рассказали в ведомстве.

Были у волгоградца не только неоплаченные штрафы, но и другие долги, всего судебные приставы завели на него 581 исполнительное производство. Сумма долга по налогам и иным взысканиям составила 760 тысяч рублей.