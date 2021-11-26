В Волгограде стелы на Аллее Героев приведут в порядок только к февралю 2023 года

Мемориальный комплекс рассыпался еще в 2018-м. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Мэрия Волгограда начала поиски подрядчика, который сможет сделать проектно-сметную документацию по реставрации мемориала на Аллее Героев. Осыпается он уже давно, но к юбилею Сталинградской победы стелы решили привести в порядок. Это давно обсуждали на рабочих совещаниях с губернатором, и вот дело продвинулось дальше разговоров. Электронный конкурс уже объявлен.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, проектировщикам нужно будет обследовать памятник «Мемориал в честь Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы», составить план необходимых восстановительных работ. Так как это объект культурного наследия, то привлекать будут только фирмы, имеющие лицензию на работу с ОКН. Вообще в Волгоградской области решили к 80-летию Победы в Сталинградской битве привести в порядок все памятные места. Сейчас идут подготовительные работы, а реставрационные начнутся уже в 2022 году, когда будут готовы проекты и подходящие погодные условия.

Памятник на Аллее Героев открыли в 1985 году, это комплекс из шести мраморных стел, на которых увековечены имена Героев Советского Союза.

Также администрация города ищет организацию, которая сделает проект восстановления объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 13 Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда». Памятник находится в сквере на площади Ленина.

Также в Волгограде подходит к концу реставрацию памятника летчикам – «Самолет МиГ-21» на Каче. Приводят в порядок и мемориал в поселке Майском, где захоронены останки 4 тысяч воинов. Готов проект реставрации памятника комсомольцам.