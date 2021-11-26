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Общество26 ноября 2021 14:38

Туман и тепло: погода в Волгоградской области 27 ноября

К выходным в регионе немного потеплеет
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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До конца ноября остается несколько деньков. Синоптики обещают, что последние выходные осени будут теплыми. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном Гидрометцентре, 27 ноября днем распогодится до +6 º. А вот ночью будет от 0 до -5. Из-за перепадов температур в некоторых районах будут туманы и изморозь. Ветер южный с порывами от 3 до 18 метров в секунду. Осадков не ожидается, но днем будет пасмурно с прояснениями.

В воскресенье, 28 ноября, ветер чуть стихнет – максимальные порывы достигнет 14 метров. Ожидаются небольшие дожди. Температура ночью -1...+4º; днем +3...+8º. Возможны туманы.

Волгоградцам напоминают, что при сильном ветре лучше не ставить машины под сухими деревьями и хрупкими конструкциями. Да и самим такие места лучше обходить.