Антиковидная плазма помогла волгоградскому врачу

Александр Ширяев оказался в ковидном госпитале. Фото: клиника "Маргоша"

Пару недель назад в Волгограде искали доноров антиковидной плазмы для отоларинголога, главного врача детской клиники «Маргоша» Александра Ширяева. 40-летний доктор оказался в реанимации больницы №5 с коронавирусом и 80% поражения легких. На просьбы родителей маленьких пациентов откликнулось множество доноров, сейчас состояние врача улучшилось, сообщили в облздраве.

- Александр Юрьевич продолжает лечение в инфекционном отделении больницы №5, состояние с положительной динамикой, - рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области с разрешения врача.

На сегодня доктору сделали одно переливание антиковидной плазмы. В облздраве подчеркивают, что все это время пациент находился в сознании. Волгоградцы надеются, что врач скоро поправится, вернется к работе и будет снова помогать детям.

Напомним, детская клиника недавно потеряла одного из своих врачей. В ковидном госпитале скончалась акушер-гинеколог Ирина Раздабарина.

За время пандемии жители Волгоградской области уже более шести тысяч раз сдали свою кровь для изготовления антиковидной плазмы. Многие сделали это не раз. По данным облздрава, специалисты службы крови подготовили более 1090 литров плазмы для инфекционных госпиталей.

- Переливание антиковидной плазмы не является самостоятельным методом лечения, а выступает как вспомогательная терапия. Случаев ухудшения состояния пациентов не зафиксировано, - подчеркивают врачи.

Донорами могут стать не только те, кто переболел коронавирусом, но и те, кто сделал прививку. Главные условия – отсутствие противопоказаний, постоянное проживание в регионе, возраст от 18 до 55 лет и масса тела более 50 килограммов.

Сдать кровь можно в областном центре крови на улице Голубинской, 9А в Волгограде и в его филиалах в Волжском, Камышине, Михайловке и Урюпинске. Прием – в будние дни с 8 утра до 12 часов. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и маску, первым делом – заполнить анкету, которую выдадут в регистратуре. Далее придется пройти обследование и осмотр, затем забор крови - 450 миллилитров. После кровь разделяют на компоненты, проводят патогенную инактивацию и по необходимости передают в ковидные госпитали.