В Волгограде обрушился балкон многоэтажки: пострадал мужчина

Фото: Анастасия Юдина.

ЧП произошло днем 26 ноября в Тракторозаводском районе Волгограда. В доме №8 на улице Шурухина во время капремонта внезапно обрушился балкон на третьем этаже. Вместе с ним упал мужчина, участвовавший в работах.

«Пострадал один из ребят. Лежал, стонал и хватался за голову. Упал ли он сам с конструкции или его коснулся падающий камень - сказать не могу. Но балконы, которые располагаются по улице Шурухина, очень опасны!» - написала в соцсетях волгоградка Анастасия Юдина.

В облздраве подтвердили информацию о пострадавшем мужчине.

- На уровне 3 этажа произошло обрушение строительных лесов. Находящийся на высоте 2 этажа мужчина спрыгнул с лесов. Пострадавшего госпитализировали в 25-ю больницу, - сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве.

Добавим, что прокуратура организовала по данному факту проверку.

- По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - уточнили прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.