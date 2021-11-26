В Волгограде оштрафовали блогеров, которые обливались водой посреди дороги

Блогерам пришлось объясняться в полиции. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Видео, на котором два 21-летних блогера обливались водой из тазиков посреди дороги на Второй продольной в Волгограде, вызвало у горожан немало нелестных отзывов. Молодые люди явно создавали аварийную ситуацию на оживленной трассе. Полицейские блогеров вскоре разыскали и оштрафовали на 500 рублей, сообщили в региональном главке МВД.

- В отношении 21-летних правонарушителей составлены административные материалы по статье «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения» и назначен денежный штраф, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Парни не скрывали, что таким образом хотели повысить интерес своих подписчиков. Но обещали правил во время съемок больше не нарушать.