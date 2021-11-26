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Общество26 ноября 2021 10:55

В Волгограде к Новому году нарядили фонтан Искусство

Он засиял новогодней иллюминацией
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Осталось дождаться только снега.

Осталось дождаться только снега.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

На зиму фонтаны в Волгограде консервируют, но некоторые продолжают выполнять функцию артобъектов. Так, фонтан на Верхней террасе Центральной набережной будет брызгать даже зимой, только это будут струи не воды, а света. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на фонтан «Искусство» надели новогодний наряд – на чашу смонтировали светящуюся конструкцию из гирлянд протяженностью около 600 метров.

Ее волгоградцы уже видели в прошлом году, правда, весь декор был обнесен металлическим забором. Стоять ограждение будет и в этом году. Не для того, чтобы вандалы не украли гирлянды (у нас это умеет), а в целях безопасности. Все же это электрика.

В Парке Победы напротив Волгоград Арены продолжают собирать новогоднюю елку – там решили поставить 22-метровый символ праздника. Ранее установили новогоднюю «шароель» в Дзержинском районе.