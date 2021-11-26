Во время пожара в общежитии Волгограда эвакуировали порядка 30 жильцов

Фото: МЧС по региону.

Общежитие на улице Циолковского в Ворошиловском районе Волгограда вспыхнуло в 0.29 часов 26 ноября. Очевидцы позвонили в экстренные службы, на место оперативно выехали спасатели. В многоэтажке, в которой в поздний час находилось много жильцов, загорелась комната. Огонь распространялся на домашние вещи. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, приехавшие сотрудники 1 ОФПС срочно эвакуировали порядка 30 человек.

К приезду спасателей пожар охватил площадь около 15 квадратов. Потребовалось менее двадцати минут, чтобы затушить пламя.

- Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - уточнили в ведомстве.