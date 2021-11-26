Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 ноября 2021 10:19

В Волгограде возбуждено первое дело о покупке сертификата о вакцинации

Фальшивку выявили полицейские, женщине грозит до года тюрьмы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщина недолго пользовалась подделкой.

Женщина недолго пользовалась подделкой.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгограде возбудили первое уголовное дело за покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. Приобрела фальшивку в начале ноября 36-летняя жительница Советского района, на нее вышли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции. Теперь волгоградке грозит до года тюрьмы, сообщили в региональном главке МВД.

- Поддельный сертификат был выявлен полицейскими в ходе сверки с медицинским учреждением, где женщина якобы проходила вакцинацию. Выяснилось, что указанный в сертификате препарат для вакцинации, в тот период в поликлинике не применялся, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Долго пользоваться покупным QR-кодом, дающим право на послабление ограничительных мер по COVID-19, волгоградке не пришлось. На женщину возбудили уголовное дело по статье «приобретение и хранение в целях использования заведомо поддельного официального документа», ей грозит реальный срок. Расследование продолжается.