В Волгограде возбуждено первое дело о покупке сертификата о вакцинации

Женщина недолго пользовалась подделкой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгограде возбудили первое уголовное дело за покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. Приобрела фальшивку в начале ноября 36-летняя жительница Советского района, на нее вышли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции. Теперь волгоградке грозит до года тюрьмы, сообщили в региональном главке МВД.

- Поддельный сертификат был выявлен полицейскими в ходе сверки с медицинским учреждением, где женщина якобы проходила вакцинацию. Выяснилось, что указанный в сертификате препарат для вакцинации, в тот период в поликлинике не применялся, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Долго пользоваться покупным QR-кодом, дающим право на послабление ограничительных мер по COVID-19, волгоградке не пришлось. На женщину возбудили уголовное дело по статье «приобретение и хранение в целях использования заведомо поддельного официального документа», ей грозит реальный срок. Расследование продолжается.