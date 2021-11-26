Под Волгоградом у коров нашли лейкоз: объявлен карантин

Опасное заболевание выявили в подсобном хозяйстве Фото: Виталий КАРНАУХ

В Чернышковском районе Волгоградской области объявлен карантин: в одном из подсобных хозяйств у коров обнаружили лейкоз. Это опасное онкологическое заболевание. При употреблении молока больного животного у человека может начаться опухолевый процесс. Как сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на официальные документы, комитет ветеринарии ввел ряд ограничений в поселении.

В первую очередь, больных коров изолируют от здоровых. Это касается содержания, выпаса, доения. Молоко запрещается собирать в одну емкость, им нельзя поить телят.

Вместе с тем сотрудники «Чернышковской районной станции по борьбе с болезнями животных» ликвидируют эпизоотический очаг лейкоза.