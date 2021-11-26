За сутки на трассах Волгоградской области пострадали три пешехода

Их госпитализировали с серьезными травмами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассах Волгоградской области учащаются аварии с участием пешеходов. На днях под колеса автомобилей попало сразу девять человек. А 25 ноября пострадали трое. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошли в разных районах Волгограда.

Рано утром в Дзержинском на проспекте Жукова после наезда «Шкоды Октавии» в больнице оказалась 26-летняя женщина. Она ничего не нарушала – шла по «зебре». Вечером в Ворошиловском районе 29-летняя волгоградка также шла по пешеходному переходу на улице Социалистической, где ее сбила «Тойота Авенсис». Чуть позже в Краснооктябрьском под колеса «Шевроле Круз» попал 60-летний мужчина. Это случилось на улице Металлургов. Пешеход тоже ничего не нарушил.

Водителей призывают быть внимательными! Нарушение ПДД влечет последствия – страдают люди. Только 25 ноября подразделения ГИБДД зафиксировали 788 грубых нарушений правил.