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Общество26 ноября 2021 8:13

64% волгоградцев тратят большую часть зарплаты на еду

Жители города назвали главные статьи расходов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Еда и оплата ЖКХ среди главных расходов горожан.

Еда и оплата ЖКХ среди главных расходов горожан.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Продукты и услуги ЖКХ съедают большую часть зарплаты жителей Волгограда. При этом 57% горожан удается откладывать менее четверти своего дохода. Самые крупные ежемесячные траты россияне назвали в ходе исследования Авито Работа и финтех-компании «Деньги Вперед».

Среди основных статей расходов 64% жителей Волгограда назвали затраты на еду, 59% - оплату услуг ЖКХ, у 30% горожан солидная часть доходов уходит на оплату кредитов. При этом у 21% волгоградцев среди крупных трат значатся покупка одежды и обуви и расходы на интернет и телефон.

Бытовую технику и мебель приобретают 15% опрошенных волгоградцев, отдают приличные деньги на лекарства и платную медицину 11% респондентов, автомобиль обходится в солидную сумму 9% горожан. А вот развлечения в приоритете расходов лишь у 5% - в основном, у молодежи. К примеру, в Москве эта цифра достигает 12%.