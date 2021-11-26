Волгоградские саперы получили новейшую технику для разминирования снарядов времен войны

Фото: пресс-служба ЮВО

Новейшую спецмашину для разминирования снарядов войны и других опасных предметов, созданную на базе пикапа УАЗ-2363, получили военные инженеры-саперы из Волгоградской области. об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе ЮВО. После Великой Отечественной на территории региона регулярно находят бомбы. Иногда случаются трагедии – погибают люди. Чтобы избежать их, военные ликвидируют снаряды. Собственно, для этого и нужен современный автомобиль.

Как только поступает вызов, группа разминирования, состоящая из водителя, командира и саперов отправляется к месту. Все нужное для разминирования есть в машине.

- В состав специального оборудования САГР входит кузов-капсула, контейнер ЭТЦ-l, стеллаж для укладки и транспортировки снарядов, металлические ящики для перевозки средств взрывания и взрывчатых веществ, средства для локализации взрыва, система автоматического пожаротушения, - рассказали в ведомстве.

Затем военные перевозят взрывоопасные предметы на место уничтожения, где подрывают. Нередко снаряды времен войны случайно находят сами волгоградцы.