Волгоградский «Ротор» проведет один матч без болельщиков из-за мата

"Ротор" наказали за поведение фанатов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Матч весенней части первенства ФНЛ между «Ротором» и «Томью» 6 марта 2022 года пройдет в Волгограде при пустых трибунах. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС после матча с «Металлургом», когда фанаты скандировали оскорбления и матерились. Кроме того, СК «Ротор» заплатит 30 тысяч рублей штрафа, сообщили в РФС.

- За скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений - оштрафовать ФК «Ротор» г. Волгоград на десять тысяч рублей и обязать запретить допуск зрителей на сектор D110 стадиона «Волгоград Арена» на матч 6 марта 2022 года, - озвучил КДК наказание за матерные кричалки волгоградских фанатов.

Еще 20 тысяч рублей клуб заплатит за нарушение обязательных требований санитарного регламента первенства ФНЛ – на стадионе болельщики были без масок и не соблюдали дистанцию.

Напомним, матч с «Металлургом» 17 ноября завершился для «Ротора» очередным поражением и стал последним для главного тренера Дмитрия Хохлова. Клуб расторг контракт с наставником, пока исполняет его обязанности Алексей Жданов из «Ротора-2».