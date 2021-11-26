В Волгограде медсестры могут зарабатывать до 100 тысяч рублей Фото: Кристина КРАСЮК, kerch.fm

Стала известна самая высокооплачиваемая и востребованная вакансия в Волгограде. Эксперты службы исследований hh.ru проанализировали 11,5 тысяч предложений от соискателей и выяснили, что в период пандемии COVID-19 медсестрам хирургического отделения предлагают 2900 евро без вычета налога и с учетом возможности работать в Германии. В родном же городе старшие медсестры, работающие в частных клиниках, зарабатывают до 100 тысяч рублей. К такому выводу пришли специалисты SuperJob. Для высокого дохода требуется высшее образование и опыт работы от 2 лет.

Чаще всего соискатели берут на работу женщину в возрасте 42 лет (реже мужчин), с высшим образованием (оно требуется в 43% случаев).

- Как правило, старшие медсёстры в коммерческих клиниках страны работают на последнем месте около 6-ти лет (5,9 года), а на момент размещения резюме не имели работы 37% таких работников. Только 20% соискателей на соответствующую вакансию готовы к переезду, - отметили эксперты SuperJob.