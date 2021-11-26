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Общество26 ноября 2021 6:52

Волгоградская область получила три вида вакцин от СOVID-19

Новую партию распределяют по прививочным центрам
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Прививки можно сделать в поликлинике и ТРЦ.

Прививки можно сделать в поликлинике и ТРЦ.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По графику Минздрава РФ Волгоградская область получила еще порядка 50 тысяч комплектов трех вакцин от коронавируса - «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». C 26 ноября препараты будут выдавать медицинским организациям, сообщили в облздраве.

- Регион получил 31 200 единиц «Спутник Лайт», 2475 комплектов «КовиВак», а также 15 840 комплектов «ЭпиВакКорона», - рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

На сегодня регион получил 1,57 миллиона комплектов антиковидных вакцин. Первую прививку сделали 1,23 миллиона жителей Волгоградской области, вторую - 1,06 миллиона из них. Хотя в последние дни волгоградцы ставят рекорды по вакцинации, по данным федерального оперштаба коллективный иммунитет составляет 49,2%.