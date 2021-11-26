В Волгограде ушел из жизни бывший главврач Еланской ЦРБ Владимир Фролов

Владимир Фролов скончался на 78-м году жизни. Фото: облздрав

Печальная новость пришла 25 ноября – на 78-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный врач РСФСР, бывший главный врач Еланской ЦРБ, член Общественного совета при облздраве Владимир Фролов, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- За время его руководства в Еланской ЦРБ было открыто реанимационное отделение, отделение переливания крови, внедрена ультразвуковая диагностика. Грамотный и ответственный руководитель, замечательный человек, он не отказывал никому в помощи. Всегда пользовался заслуженным уважением коллег и жителей района, - рассказали в облздраве.

Выпускник волгоградского мединститута в Еланской ЦРБ проработал более 40 лет. Пришел в больницу в 1970 году хирургом-ординатором и с 1991 года почти два десятка лет возглавлял медучреждение, выведя его на новый уровень. Был депутатом райсовета и районной думы. На заслуженный отдых ушел в 2019 году.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким, друзьям и коллегам Владимира Ивановича.