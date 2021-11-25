В Волгограде сдали еще один долгострой в ЖК «Парк Европейский»

Парк Европейский еще недавно выглядел так. Фото: госстройнадзор

В Кировском районе Волгограда ввели в эксплуатацию 10-этажный дом самого многострадального городского долгостроя - ЖК «Парк Европейский». Строительство завершено в полном объеме, дом подключен к коммуникациям. Перед новым годом новоселье в доме № 10 на улице 64-й Армии смогут отметить 85 обманутых дольщиков, сообщили в инспекции госстройнадзора Волгоградской области.

Напомним, строить ЖК «Парк Европейский» в Кировском ООО «Орион» начало еще в 2012 году. Но потом деньги дольщиков со счетов застройщика исчезли. На достройку 13 домов жилого комплекса не хватило более миллиарда рублей. Без жилья остались 1390 дольщиков, которые объявляли голодовки и выходили на митинги. При поддержке администрации региона в 2018 году стройку разморозили. На объект вышел другой застройщик. С тех пор довели до ума восемь долгостроев. Новоселье отметили более тысячи волгоградцев.