В Волгограде убийцу школьницы из Михайловки приговорили к 12 годам тюрьмы

В колонии мужчина проведет 12 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волгоградский областной суд 25 ноября 2021 огласил приговор 41-летнему Амазаспу Григоряну, которого признали виновным в похищении и убийстве школьницы из Михайловки, а также умышленном уничтожении чужого имущества, вовлечении несовершеннолетней в преступление и незаконном хранении оружия. Суд приговорил его к 12 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, подруга убитой избежала ответственности, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Проходившая по делу несовершеннолетняя подсудимая Н. признана виновной в совершении заранее не обещанного укрывательства убийства и в связи с истечением срока давности уголовного преследования освобождена от назначенного наказания в виде штрафа, - рассказали в ведомстве.

Как установил суд, 26 мая 2020 года Амазасп Григорян похитил школьницу, которая решила прекратить с ним общение. Пленницу он отвез в промзону и избивал до тех пор, пока она не согласилась возобновить отношения. Спустя не сколько месяцев, ночью 17 августа, мужчина вывез девушку в лесопосадку за город, избил и задушил ремнем.

Приговор еще может быть обжалован.