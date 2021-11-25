Пять районов Волгограда оставят без света 26 ноября 2021

Электричество отключат на несколько часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнюю пятницу ноября в Волгограде снова обесточат ряд крупных жилых массивов из-за плановых ремонтов электросетей. Запастись фонариками или зажечь свечи придется жителям сотен жилых домов. В списке адресов на отключение электричества 26 ноября 2021 значатся Красноармейский, Кировский, Ворошиловский, Дзержинский и Тракторозаводский районы Волгограда, сообщили в «Россети Юг». Публикуем полный список домов, где не будет света.

В Красноармейском районе 26 ноября 2021 не будет света с 10 до 14 часов у жителей улицы 40 лет ВЛКСМ, 23, и улицы Пятиморской - домов 9-17. В Кировском в пятницу всего на пару часов – с 12.00 до 14.00 – присоединятся к коммунальным страдальцам жители пяти домов по адресам: улица Минина, №4а и 6, улица Кирова, №118-122. На Тракторном отключения снова затронут несколько домов на Спартановке на улице Кропоткина - №1-5 и дом №4 на улице Павлова. Света не будет с 9.00 до 17.00.

В Ворошиловском районе жители нескольких улиц останутся без электроэнергии в первой половине дня – с 9.00 до 14.00. В зону локального блэкаута попадут дома: улица Молодежная, №1-21, 11/1, 2-14, 1а, 3/1, 33- 41, Приовражная, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1-8/3, Центральная, 43а, переулок Тупиковый, №6, 7, 8, а также все дома на территории СНТ Микояновское.

В Дзержинском на этот раз электричества не будет на Ангарском. Отключения продлятся весь день с 9 утра до 17 часов в домах по адресам: улица Ангарская, №124-136, 73-95, Киквидзе, №3-13, 13а, 15-37, 2-32, Попова, №1-5, 2-6, Сакко и Ванцетти, №15-23, 16-26, 26/43, 30, 26/221, 26/223, 26/229, 26/293, 26/231, 26/232, Халтурина, №2-12, 1-7, 26/248, 26/236, Яблочкина, №3-15, 14, 16. Без света жители этих улиц оставались уже не раз.