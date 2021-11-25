В Волгограде устроили массовые проверки большегрузов

Грузовики тормозили на 3-й Продольной. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В четверг, 25 ноября 2021, сотрудники волгоградского ГИБДД устроили массовые проверки большегрузов. Фуры одну за другой тормозили на 3-й Продольной магистрали Волгограда. По итогам рейда, госавтоинспекторы зафиксировали нарушения правил дорожного движения у четырех водителей грузовиков, на них составили протоколы и провели профилактические беседы, сообщили в региональном главке МВД.

- Один из автомобилистов намеренно скрыл государственные регистрационные знаки, чтобы избежать их идентификации камерами фотофиксации нарушений, работающими в автоматическом режиме, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

За замазанные госномера водителю грузовика грозит лишение прав на срок до трех месяцев. Еще двоих водителей оштрафовали за то, что они ехали по автотрассе по крайней левой полосе, нарушая ПДД и создавая неудобство для других автомобилистов. Еще один водитель перевозил в кузове ничем не прикрытый песок, который мог высыпаться и создать аварийную ситуацию на дороге.