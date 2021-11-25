В Волгограде судят трех мужчин, похитивших человека

Дело передали в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении трех мужчин, похитивших человека. Преступление произошло в 2015 году. Подозреваемые в возрасте 39-ти, 32-х и 29-ти лет еще схватили знакомого, вывезли его в офис в Краснооктябрьском районе и стали угрожать пистолетом. Злоумышленники требовали расписку на 2,5 миллиона рублей. Получив желаемое, они отпустили волгоградца. Шли годы, а он не обращался в правоохранительные органы. Боялся. Но в 2020 году один из похитителей напал на полицейского и попал под следствие. Тогда потерпевший и написал заявление. Всех троих взяли под стражу.

- Вину в содеянном фигуранты уголовного дела не признают Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Дело рассмотрит Краснооктябрьский районный суд. Каждому грозит по 12 лет тюрьмы.