В Волгоградской области выросли цены на хлеб, гречку и бензин Фото: Александр АБРАМОВ

Жители Волгоградской области продолжают замечать рост цен в продуктовых магазинах. Медленно, но верно дорожают товары первой необходимости. Волгоградстат опубликовал актуальные потребительские тарифы с 15 по 55 ноября.

Заметен скачок ценника на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов. За килограмм (а в батоне около 400 грамм) в среднем платят 54,43 рубля (рост на 1,08%). На 0,3% выросла цена на хлеб из ржаной муки – сейчас кило стоит 52,48 рубля. Изменились ценники на гречку. За кило придется заплатить в среднем 93,50 рубля (+0,9%).

Волгоградские автомобилисты также отмечают подорожание бензина. АИ-92 вырос на 0,8% (46,45 рублей), АИ-95 подскочил на 0,4% (51,90 рублей), АИ-98 на 0,6% (56,30 рублей).