В волгоградском ЦПКиО на самой старой ели поселился филин

Фото: ЦПКиО

Центральный парк культуры и отдыха в Волгограде облюбовал филин. Хищная птица вот уже несколько месяцев живет на очень старой и самой высокой ели. Ее возраст - 35 лет, а высота – 10 метров. Как рассказал «КП-Волгоград» директор парка Андрей Еркин, сова прижилась в многолюдном парке.

- Экосистема подошла, филин сам кормится. Вообще классно, когда в такую ситуацию никто не вмешивается. Думаем его подкармливать, только необходимо отдельно изучить со специалистами эту тему, чтобы не получилось так, что при кормлении естественное поведение птицы нарушится, - отметил Андрей Еркин.

Похоже, филину там очень нравится, и он уже совсем не боится людей. Ведь в ЦПКиО гуляет немало горожан, там масса развлечений для всей семьи. Однако птица не покидает ель и даже позирует фотографам.