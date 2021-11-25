Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 ноября 2021 11:20

В волгоградском ЦПКиО на самой старой ели поселился филин

Похоже, хищной птице там хорошо – она сама кормится
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ЦПКиО

Фото: ЦПКиО

Центральный парк культуры и отдыха в Волгограде облюбовал филин. Хищная птица вот уже несколько месяцев живет на очень старой и самой высокой ели. Ее возраст - 35 лет, а высота – 10 метров. Как рассказал «КП-Волгоград» директор парка Андрей Еркин, сова прижилась в многолюдном парке.

- Экосистема подошла, филин сам кормится. Вообще классно, когда в такую ситуацию никто не вмешивается. Думаем его подкармливать, только необходимо отдельно изучить со специалистами эту тему, чтобы не получилось так, что при кормлении естественное поведение птицы нарушится, - отметил Андрей Еркин.

Похоже, филину там очень нравится, и он уже совсем не боится людей. Ведь в ЦПКиО гуляет немало горожан, там масса развлечений для всей семьи. Однако птица не покидает ель и даже позирует фотографам.