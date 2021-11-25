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Общество25 ноября 2021 10:50

Депутаты Волгоградской облдумы поддержали закон о введении в стране QR-кодов

Принимать закон будет Государственная Дума РФ
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В регионе уже дано действует система QR-кодов.

В регионе уже дано действует система QR-кодов.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Депутаты Волгоградской областной думы поддержали введение в России QR-кодов и одобрили в комитетах законопроект, который вносит изменения в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В ближайшее время проект закона рассмотрят на заседании, сообщили в облдуме.

Согласно документу, QR-код, подтверждающий наличие прививки от коронавируса или перенесенное заболевание, станет официальным пропуском в места массового скопления людей, включая транспорт. Сначала законопроект одобрили в комитетах, затем вопрос вынесут и на заседание регионального парламента. Принимать же федеральный закон будут депутаты Госдумы РФ.