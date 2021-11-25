В Волгограде жильцам аварийных домов передадут ключи от 123 квартир

Реализуется нацпроект «Жилье и городская среда» Фото: Анастасия Осипова

Тысячи жителей Волгограда ждут своей очереди на переселение из ветхого жилья в новые дома. Муниципалитет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» решает проблемы людей. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, в ближайшее время ключи от 123 квартир время квартиры новостройках Кировского вручат нуждающимся. Это 68 однушек, 41 двушка, 13 трешек и 1 четырехкомнатная квартира. Площадь жилищ от 29 до 87 квадратов.

- По действующему порядку владельцам жилых помещений в аварийных домах новое жилье передается в собственность, а с теми, кто проживал на условиях соцнайма, заключаются новые договоры, - уточнили в администрации.

всего в Волгограде переселили 2 тысячи человек, проживающих в аварийных домах. Им дали порядка 900 квартир, 250 миллионов рублей в качестве денежных компенсаций. На очереди – около 10 тысяч человек, которых переселят до 2025 года.