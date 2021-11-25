Под Волгоградом лихач на «Митсубиси» насмерть сбил пешехода и скрылся

Пешеход умер на месте аварии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смертельное ДТП произошло ранним утром 24 ноября в Жирновском районе Волгоградской области. В селе Медведица неизвестный за рулем «Митсубиси Галант» насмерть сбил 35-летнего пешехода, который шел по обочине дороги на улице Калинина. Мужчина умер на месте, очевидцы вызвали сотрудников полиции. Стражи порядка оперативно установили личность виновника и обстоятельства трагедии. Им оказался 39-летний водитель, который ехал в сторону села Песковка. Испугавшись наказания, он решил уехать с места ДТП.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий его личность была установлена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Отметим, что 23 ноября на трассах Волгоград и области пострадали 9 пешеходов. А 24 числа – 3, один из которых скончался. Волгоградцам напоминают о ПДД: не рискуйте своей жизнью и свободой.