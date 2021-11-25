По Волгоградом фермер полтора года не платил рабочим зарплату

Полтора года люди работали бесплатно. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Волгоградский следком возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего фермера из Светлоярского района. Мужчина полтора года, с мая 2019 по октябрь 2020, не платил зарплат семерым рабочим. люди с утра до ночи трудились, выращивая овощи, но не получали за это ни копейки. Лишь после жалоб в прокуратуру предприниматель «вспомнил», что должен оплачивать чужой труд.

- Общая сумма задолженности перед ними составила около 230 тысяч рублей. При этом, как установили следователи, финансовых трудностей индивидуальный предприниматель не испытывал, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по региону.

После возбуждения дела фермер все-таки закрыл задолженность. Однако это не снимает с него ответственности, ведь закон был нарушен.