«В стране полно мест с худшими условиями»: Вячеслав Черепахин о том, почему Волгоград останется миллионником

Волгоград останется миллионником благодаря "понаехавшим". Фото: Екатерина СИМОХИНА

Второй день волгоградцы спорят и рассуждают о том, удастся ли Волгограду сохранить статус города-миллионника по итогам прошедшей в стране Всероссийской переписи населения. Началось все с сообщения, которое распространили ряд телеграм-каналов и растиражировали многие СМИ: по итогам переписи Волгоград и еще несколько городов потеряют статус миллионников. Этот посыл не был подкреплен никакими цифрами или обоснованиями. А Росстат заявил, что вообще даже промежуточные итоги подводить рано – ничего не посчитано. Тем временем к спору подключился медиамагнат, член Общественной палаты Волгоградской области Вячеслав Черепахин, который заявил, что даже готов заключить пари, что Волгоград останется миллионником. Мол, пока жители Волгограда уезжают искать счастье в Москву, в Волгоград приезжают жители области и пенсионеры из северных регионов.

- За прошедшее с предыдущей переписи десятилетие укрепился тренд на внутрироссийскую миграцию в крупные города. Как бы это было не по душе кому-то из волгоградцев, но Волгоград - крупный город, с большими потребностями в кадрах различной квалификации и с более высоким, в сравнении со значительной частью российской провинции, уровнем социальной инфраструктуры. Это среди миллионников мы не лидеры, а в сравнении с 300-600 тысячниками - очень даже привлекательны. Кто по России ездил - знает, в стране полно мест с сильно худшими условиями жизни, чем у нас, - написал Вячеслав Черепахин в своем телеграм-канале.

По его мнению, растет внутриобластная миграция – люди перебираются в крупные города из сел, где плохо с работой, медициной и образованием. И население области может и падает, но Волгограда при этом – растет. По словам общественника, перебираются к нам и жители Сибири, Севера, которые, уйдя на пенсию, уезжают в теплые края и покупают у нас жилье.

В любом случае, по словам Черепахина, у нас есть еще и Волжский, и соседние поселки (Городище, Краснослободск, Светлый Яр), поэтому мы всегда сможем «выехать» за счет численности населения Волгоградской агломерации.