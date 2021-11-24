Салют в новогоднюю ночь 2022 прогремит в Волгограде

На этот раз салют устроят в пойме Царицы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Несмотря на действие коронавирусных ограничений жителей Волгограда не оставят без праздника в новогоднюю ночь. После боя курантов в центре города прогремит салют. На сайте госзакупок уже опубликован электронный аукцион на 300 тысяч рублей. Запуск красочного новогоднего фейерверка планируется в час ночи 1 января 2022 года в пойме реки Царицы, сообщили в мэрии.

- Увидеть красочное зрелище можно будет не только с пешеходной площадки возле интерактивного музея «Россия – моя история», но и со склонов поймы реки Царицы, с верхней террасы набережной, с Астраханского моста, - рассказали в администрации города.

Власти обещают, что фейерверк в новогоднюю ночь будет панорамным, красочным и необычным. Продлится зрелище несколько минут. В небе будут распускаться золотые водопады, зеленая волна, красные пионы и серебряные пальмы. Всего в контракте прописали 14 разновидностей зарядов. Подобрать их, как и эффекты, подрядчик должен будет сам так, чтобы все это сложилось в единую картину.