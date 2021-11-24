От +5 до -11: волгоградцев предупреждают о температурных качелях 25 ноября

До конца рабочей недели в регионе будут резкие перепады температур. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Через несколько дней закончится ноябрь, но перед официальным наступлением зимы жителей Волгоградской области ждут резкие перепады дневных и ночных температур. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Гидрометцентре, при этом погода будет ветреная и без осадков.

В четверг, 25 ноября, в области дневная температура достигнет 0...+5º, а ночная -6...-11º. Аналогичные качели ожидаются и 26 ноября: днем 0...+5º, ночью -3...-8º, а местами до -12º. В субботу, 27 ноября, вновь резкие скачки – днем 0...+5º, ночью -6...-11º.

В Волгограде в эти дни будет на несколько градусов теплее. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, но небо будет облачным.