В семи районах Волгограда отключат свет 25 ноября

Энергетики продолжают плановые ремонты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 25 ноября 2021, в Волгограде несмотря на хмурые дни и раннюю темень продолжатся отключения света. Энергетики торопятся провести плановые ремонты до морозов. Среди коммунальных страдальцев в этот день окажутся жители сразу семи районов Волгограда – всех, за исключением Краснооктябрьского. Но на большинстве улиц отключения электроэнергии продлятся не весь день, а лишь 2-3 часа, сообщили в «Россети Юг». Публикуем полный список адресов, где не будет электричества.

В центре Волгограда в четверг на пару часов с 10.00 до 12.00 не будет электричества в одном доме - на улице Гоголя, 4. В Советском районе отключения также продлятся два часа – с 9.00 до 11.00. Затронет несколько домов на улице Ярославской, №21/2 и 23. А вот на Тракторном отключат свет с 9 утра до 17 часов 25 ноября на улицах Ушакова, в домах №6 и 8, на Кропоткина, №1-5, и на Павлова, 4.

В Ворошиловском районе 25 ноября на весь день с 10 до 17 часов останется без света Максимовский разъезд, дома №313, 315, 313а, 320, 318-322, 305, 319, 307, 310, 311, 292-304, 296а, 301, 289, 288-300, 300а, 275-269, 274, 272, 274, 267в, 269а, 269б, 270а, 259, 260, 266, 265, 262, 260а, 261, 263, 256, 257, 258, 258а, 270а, 267а, 269б, 269а, 331-341. И в Дзержинском районе обесточат с 9 до 16 часов дома жителей четырех улиц: Белостокской, №5, 7а, 7-39, 2-32, Лебединской, №3-11, 12-20, Котовского, №1-5, 8-16 и Тернопольской, №1-35, 2-34, 36а.

В Красноармейском районе обесточат с 14 до 17 часов 25 ноября дома на улицах Бутурлиновская, №2-30 и 9-11, Навлинская, №15-33, 44 и 56. С 13.00 до 16.00 не будет света еще на двух улицах: Дачная, №64-86, 96-98, 125-133, 151-153 и Колесная, №91-133.

Кировский переживет отключения электричества 25 ноября в три этапа. С 9 до 11 часов не будет света в переулке Варненский, №2-33, 30-40, на улицах Красных Командиров, №2-50, 1-59 и Краснолиманской, №41-63, 36а-54а, а также в переулках Земляничный, дома №11-21, 10-20, и Балканский, №22-30. С 10 до 13 часов среди коммунальных страдальцев окажутся жители улиц Кипарисовой, домов №8-16, и Тростниковой, домов №13-27 и 14-32. Дольще всего – с 9 до 17 часов – продлятся отключения света в домах на восьми улицах по адресам: Братская, 4-14, Добролюбова, 53-91, 48-70, Мопровская, 1-13, 2-16, Никитина, 3-23, Пехотная, 1-15, 2-16а, Североуральская, 5-19, 2-16, Терновая, 1-31, 4-34, Шлюзовая, 9-19.