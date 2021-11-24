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Общество24 ноября 2021 14:22

Стратегию развития Волгоградской области одобрили общественники

Чиновники озвучили основные приоритеты для региона до 2030 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Теперь документ должны принять депутаты облдумы.

Теперь документ должны принять депутаты облдумы.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Основные приоритеты стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года обсудили и одобрили 24 ноября на встрече с политсоветом «Единой России», экспертами и общественниками. После того, как документ примут депутаты облдумы, власти приступят к реализации, сообщили в администрации региона.

- Закон «О стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года» должна рассмотреть и принять Волгоградская областная Дума, после чего сформируют детальный план работы с указанием конкретных объектов и проектов, сроков их реализации, - рассказали в пресс-службе губернатора.

Главная задача здравоохранения - увеличить среднюю продолжительность жизни волгоградцев к 2030 году до 80 лет и снизить смертность, которая в последние годы значительно превышает рождаемость. Сфера культуры должна добиться увеличения числа посещений театров, музеев и прочих мероприятий к 2030 году в три раза в сравнении с доковидным 2019-м.

Также Волгоградская область к 2030 году должна стать крупным транспортно-логистическим узлом. Среди задач – привести в норму 85% всех дорог, увеличить их пропускную способность. Также в перечне развитие всех видов транспорта. Грандиозная задача у АПК – на 60% увеличить объем валовой продукции. При этом селян в регионе должно быть не менее 25,3%. Не менее амбициозные планы и для промышленности – нарастить объем производства на 75% до 1,6 триллиона рублей.

В проекте стратегии учли порядка тысячи объектов и проектов по всем направлениям от демографии и туризма до промышленности и экологии. Среди основных приоритетов - комфортная среда, развитие региона и экономический рост. Отдельно отметили инвестпроекты – строительство обхода Волгограда и Волжского, продолжения нулевой продольной и мультимодального транспортно-логистического центра, модернизацию электротранспорта в Волгограде. Также учли развитие промышленных предприятий на площадках «Химпрома», алюминиевого завода, ВТЗ и других.