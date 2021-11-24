В Волгограде на маршруте №95 автобусы могут заменить троллейбусы

Троллейбусы потеснят автобусы на дорогах Волгограда. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«С марта 2022 года отменяется маршрут 95. 3с сокращают до Детского Центра», - написал в соцсетях житель Волгограда, посетовав на пассивность жителей Кировского района, которые останутся с единственным автобусом №2. Тему подхватили некоторые СМИ. Но в администрации Волгограда ликвидацию автобуса №95 опровергли. Тем не менее, автобусы на некоторых маршрутах уже в следующем году могут заменить троллейбусы, сообщили в мэрии.

- Сообщение в соцсетях появилось на основании проекта 2020 года, который так и не стал документом. Администрация рассматривала различные варианты. На сегодняшний день решения по изменению каких-либо маршрутов не принято, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Однако в муниципалитете отмечают, что в Волгограде автобусы постепенно будут менять на более экологичный электротранспорт. Вскоре город получит 56 новых троллейбусов. На выделенные региону инфраструктурные кредиты в 2022 году на это потратят 1,4 миллиарда рублей. 30 троллейбусов предназначены для комплексного развития центрально-западной части города, еще 26 «рогатых» - для Тракторозаводского района.

- Когда в город поступят первые единицы троллейбусов с возможностью автономного хода, муниципалитет ряд маршрутов постепенно будет переводить на троллейбусное сообщение. Туда, где нет контактной сети, будут ходить электробусы, - отмечают чиновники. – Для волгоградцев ничего не изменится, вместо автобуса к остановке будет подходить новенький троллейбус.