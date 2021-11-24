Двух волгоградцев задержали за угрозу убийством бывшим женам

В Волгограде сотрудники полиции возбудили два уголовных дела в отношении мужчин, которые угрожали убить своих бывших возлюбленных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде сотрудники полиции возбудили два уголовных дела в отношении мужчин, которые угрожали убить своих бывших возлюбленных. Два года тюрьмы грозит 35-летнему рецидивисту из Кировского района, набросившемуся на 32-летнюю экс-супругу за то, что та выключила музыку. Они проживали вместе, испытывали друг к другу острую неприязнь, в итоге все вылилось в физическое насилие. Агрессор пытался задушить потерпевшую.

А 23-летний житель Красноармейского района вообще схватился за нож.

- Проживая вместе в квартире, мужчина не смог решить вопрос по разделу имущества, что стало причиной очередного конфликта. Схватив кухонный нож, он пригрозил убить свою бывшую супругу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

На мужчин завели уголовные дела по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».