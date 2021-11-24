На юге Волгограда прокладывают магистраль канализации для нового микрорайона

В Советском районе Волгограда на улице Родниковой построен новый микрорайон, который в будущем будет разрастаться. В связи с этим на участке между улицами Электролесовская, Автомобилистов, Краснопресненская и проспектом Университетским готовятся проложить магистраль канализации диаметров тысячу миллиметров. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в мэрии. Общая протяженность сетей водоотведения – 7 километров, водоснабжения – 12,6 километров. Вместе с тем подрядчик реконструирует станцию «Горная поляна».

- Для минимизации воздействия на уже существующие инженерные объекты при производстве работ планируется применять в том числе метод бестраншейной прокладки инженерных коммуникаций, - отметили в администрации.

Добавим, что застройка позволит району комплексно развиваться ближайшие десятилетия. Коммуникации создадут комфортные условия проживания домов и соцобъектов общей площадью более 1 миллиона квадратных метров.