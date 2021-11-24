В парке напротив «Волгоград Арены» собирают 22-метровую елку

Здесь уже собирают каркас будущей елки. Фото: мэрия Волгограда.

Администрация Волгограда пока держит в секрете, где в этом году будет главная елка города. Но потихоньку начинает устанавливать атрибуты Нового года в разных районах. Праздник уже пришел к жителям Жилгородка – в виде золотой шароели, которую собрали возле центра XXI век. А теперь городские власти начали установку большой 22-метровой красавицы в парке «Победа» у Мамаева Кургана, напротив стадиона «Волгоград Арена». Елку поставят под светящимися арками, туда уже привезли каркас будущего символа праздника.

В мэрии уточнили, что такую большую ель здесь ставят впервые, в прошлые годы новогодние деревья стояли на разделительном островке на проспекте Ленина. Специально елку не покупали – это та ель, которая в прошлом году стояла на нижней террасе Центральной набережной.

- Новогоднее дерево нарядят полутора тысячами шаров разного диаметра, бусами и светодиодными гирляндами, в том числе 3D-гирляндой, а на макушку установят золотистую звезду, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.