Для раздельного сбора мусора в пяти районах Волгограда установят 1262 контейнера

Фото: пресс-служба областной администрации.

В начале 2022 года в пяти районах Волгограда - Центральном, Ворошиловском, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском – появятся 1262 контейнера для раздельного сбора отходов. Так в регионе реализуется нацпроект «Экология». Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе областной администрации. Власти города уже подписали контракт с ООО «Волгоградский композитный завод». Потратят на это порядка 17 миллионов рублей.

Отметим, что Волгоградская область получит федеральную субсидию на решение экологических проблем. К 2030 году отходы будут не только разделять, но и уменьшать количество утилизированного и захороненного мусора. Вместо этого отходы отправят на переработку, создадут экономику замкнутого цикла.

Добавим, что и горожан призывают ответственно относится к экологии. Ежегодно власти города-героя ликвидируют десятки стихийных свалок, которые образуются по вине людей.