Отключат свет 24 ноября в 5 районах Волгограда

Многим волгоградцам пригодятся фонарики. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В эту среду воспользоваться фонариками или зажечь свечи придется жителям сразу пяти районов Волгограда. В городе продолжаются плановые отключения электричества из-за ремонта. В списке адресов, где не будет света 24 ноября 2021, указаны дома Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского, Ворошиловского и Кировского районов, сообщили в электросетевой компании «Россети Юг».

Уже в который раз с 9 до 17 часов оставят без света жителей улицы Аграрная, домов №2-10, 2а, 4а, 6а, и улицы Кравченко, №2, 1б, 1в, 230/3, 230/153 и №230/144 в Краснооктябрьском районе. На четыре часа – с 10.00 до 14.00 – обесточат дома по адресам: Депутатская, дома №21-25, Еременко, №132. В Дзержинском 24 ноября 2021 с 9 до 15 часов коммунальными страдальцами станут жители улицы Кирпичной, домов №7, №9а, №15, №17, №27-31, №41, №37, №39-51, №28а, №28-60, №92, переулка Заводского, №1, №3, №3а, №5-23, №10-24, а также улицы Джаныбековской, №5.

На Тракторном в среду свет отключат на весь день – с 9 утра до 17 часов. Затронет дома по адресам: улица Верхняя, №7-15, №21-47, Восточная, №1-9, №4, №8-16, №13, №15, №7а Зеленая, №1-5, №2-10, №8а, Кавказская, №1-6, №4, №9, Кристальная, №1-39, №31а, №39а, №2-40, №20а, №27а, №29а, улица Перовской, №2, Песочная, №1-11, №4-14, Садовая, №1-25, №2-18, Советская, №1, №5, №9, №2-8, №7/1, переулок Воздушный, №4-12, 16, 18.

В Кировском под отключения света в среду попадут более десятка улиц: Астраханская, №15-25, 18-30, 51, №29-53, №36-56, Братская, №5-33, Декабристов, №4-18, Добролюбова, №33-49, Достоевского, №1-13, №8-14, №19-47, №18-40, Кирова, №50, №62, Луначарского, №1-21, №2-22, Молодежная, №1-3, №11-15 и 2-30, Р. Роллана, №8-18, Чернышевского, №1-19, №4а-22, Шевченко, №3-27, №4-30, переулки Ключевой, №33, №35, Достоевского, №4-14, №7-9. Обесточат дома с 10 до 13 часов.

И самые массовые отключения электричества ожидаются 24 ноября 2021 в Ворошиловском районе Волгограда. С 9 утра до 17 часов объявят блэкаут на улицах: Автозаводская, №27-35, №37, №39, №39а, №41, №43, №45, №50, №51а, №53-75, №59а, №65а, №52-78, №52а, Белоглинская, №86, №88, №90, №94, №109, №100, №100а, №102-116, Бородина, №2-24, №2а, №2б, №2в, №10а, №22а, №1-21, №1г, №1/2, №1/3, №13а, №13б, Венецианова, №25-47, Волынская, №14-26, №11-21, Гурзуфская, №3, №12, №14, №18, №20, №5/1-5/6, №16, №16/4, №16/7, №14, №9-29, №17а, №22-46, Дивногорская, №4, №8, №10, №6а №37а, №38, №22, №20, №30, №28, №26, №26а, №40/3, №40/4, №40/5, №40/6, № 40/7, №40/8, №32а, №140/4, №140, Дрогобычская, №2-12, №1-15, Ейская, №17, №19, №19а, №21-37, №28-36, №29а, №32д, №41-49, №42-52, Красногородская, №1-22, №2а, №13-21, Карело-Финская, №15-25, №16, №18, Крамского, №19, Лобачевского, №2-22, №2а, №14а, №1-11, №1д, №1е, №9а, Морфлотская, №32-52, №46, №49, №47/10, №37-45, №58-60, №58а, №60а, №49-91, №81а, №79а, Моршанская, №1-29, №4-8, №4/2, №16а, №14,№ 20, №22, №4/1, №10, №4, №4а, №12, Нефтегорская, №1-10, №5а, №11а, №12-18, №18а, №20, №20а, №22-40, №23-45, №23а, №29а, №30а, №6/1, №8/1, №8, №57, №25, №40а, №53, Палладина, №1, №1а, №3, №5, №5а, №7-13, №2-12, №2а, №21а, №21б, №19, №21, №23, №27, №31, №35, №37, №18/1-18/4, №20/1, №20/2, №22/1, №22/2, №24/1, №24/2, №26/1, №26/2, №25, №28, №41, №60, №26/1, №26/2, №28/1, №28/2, №30/1, №30/2, №32, Пинская, №1, №1а, №4-18, №14а, №37а, Рогачёвская, №1-9, Славгородская, №1-10, №2а, №6а, №12, №11-23, №14-26, Соликамская, №2-22, Татищевская, №2а кв.8, №2б, №8, №1, №6, №9, №10, №7/1, №7/2, №9/1, №41-65, №10-38, Темрюкская, №4-10, №8а, №1-21, №11а, Ужгородская, №1-17, №2, №4/50, №9/1, №9/2, №15/1, №4-24, Феодосийская, №1, №46а,№14а, №16а, №18, №20, №20а, №22-34, №34а, №36-40, №51-61, Чистяковская, №1-5, №4, Чигорина, №1б, №1/3, №22, переулок Чугуевский, №3-9, №7а, №4-8, Гурзуфский, №2-8,, №1-9, Татищевский, №2-16, №1-13.