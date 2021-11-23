До -12: в Волгоградской области ждут похолодания и снега

На этой неделе снова стоит ждать перепадов температуры от -5 до +5. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Каждый день синоптики прогнозируют волгоградцам снег, но пока за окном лишь серость, лужи и промозглый ветер. В ночь на 24 ноября снова обещают небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Но потом в ближайшие три дня ничего капать или сыпаться с неба не будет. При этом, по прогнозам Волгоградского ЦГМС, нас ждет похолодание. В среду, 24 ноября, температура воздуха днем опустится до -4, а ночью до – 6. В четверг похолодает до – 8 ночью. Днем во второй половине недели снова будет около 0.

В области морозы будут крепче. При прояснении ночью – до -12 градусов. Днем снова стоит ждать перепадов температуры: от -5 во вторник до +5 в пятницу. И В Волгограде, и в области все ближайшие дни будет очень ветрено: 6-11 м/с.