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Общество23 ноября 2021 14:17

Автопарк волгоградских школ пополнили 99 новых автобусов

Всего по нацпроекту учебные заведения получили 460 транспортных средств
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба областной администрации.

Фото: пресс-служба областной администрации.

В рамках нацпроекта «Образование» в школах Волгоградской области вот уже несколько лет обновляют автопарк. Самым крупным траншем стали 99 автобусов, отвечающих всем требованиям безопасности. Они уехали в районные образовательные учреждения. Церемония передачи ключей состоялась сегодня, 23 ноября. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Отметим, что каждый день школьные автобусы возят более 10 тысяч детей из 700 населенных пунктов региона. Нередко ученики ездят из небольших хуторов в районные школы.

- Все автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС, тахографом, ограничителем скорости и другими устройствами безопасности пассажиров, - отметили в администрации.