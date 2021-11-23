Напротив Центральной лестницы набережной Волгограда поставят светофор

После открытия нового участка набережной мэрия ожидает наплыва горожан и большого пешеходного трафика. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде подходит к концу благоустройство нового участка Центральной набережной – достроить амфитеатр и прочие объекты рядом с БК-31 обещали до зимы. Мэрия ожидает, что после открытия туда потянутся жители города, и большой пешеходный трафик будет мешать движению. Городские власти приняли решение установить там светофор. Его хотят поставить напротив центральной лестницы. Уже определился победитель торгов, который до конца года должен будет установить объект.

Новую схему движения разрабатывали параллельно с благоустройством набережной. Над пешеходным переходом установят две металлические консольные опоры. На них разместят солнечные панели и аккумуляторы для работы в темное время суток.

- На каждой консоли установят по три светофора с обратным отсчетом для транспорта и два светодиодных светофора для пешеходов. Они будут с функцией вызова разрешающего сигнала. Завершающим этапом обновления перехода станет нанесение двухцветной дорожной разметки, - рассказали «КП-Волгоград» в администрации города.