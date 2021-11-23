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Общество23 ноября 2021 10:59

УК в Волгограде оштрафовали за затопленный подвал дома

Управляющая компания «Преображение» заплатит 250 тысяч рублей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Трубы в подвале подтекали постоянно. Фото: архив КП

Трубы в подвале подтекали постоянно. Фото: архив КП

В Волгограде УК «Преображение» оштрафовали на 250 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований. Такое наказание суд назначил коммунальщикам за ненадлежащее санитарное состояние подвала дома на Спартановке и техническое состояние инженерных коммуникаций в нем. Управкомпания пыталась оспорить штраф, но не вышло, сообщили в инспекции Госжилнадзора Волгоградской области.

- Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, а жалобу управляющей организации - без удовлетворения., - рассказали в региональном Госжилнадзоре.

УК «Преображение» управляет домом на набережной Волжской Флотилии, 1 с 2016 года. В феврале 2021-го по жалобе жильцов инспекторы нагрянули в дом с внеплановой проверкой. Их встретил затопленный подвал, в котором все трубы покрылись ржавчиной, а трубопровод канализации - многочисленными продольными трещинами. На запорной арматуре инженерных сетей выявлены течи.

За это суд назначил коммунальщикам 250 тысяч рублей штрафа. После по жалобе УК Арбитражный суд Волгоградской области снизил размер наказания до 125 тысяч. Но управкомпания пошла оспаривать решение в следующую инстанцию и теперь заплатит полную сумму.