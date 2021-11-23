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Происшествия23 ноября 2021 10:54

В ДТП возле поликлиники пострадала 23-летняя волгоградка

В легковушку, в которой ехала девушка, врезался минивэн
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Два красных автомобиля столкнулись и парализовали все движение на улице.

Два красных автомобиля столкнулись и парализовали все движение на улице.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария, парализовавшая утром движение в Ворошиловском районе Волгограда, случилась в 8.20 на улице Козловской, напротив детской поликлиники. По предварительным данным, 37-летний мужчина на «Фиате» решил развернуться в неположенном месте просто посреди улицы. В этом момент в него влетел минивэн. 36-летний водитель «Мерседеса» не успел затормозить.

В аварии пострадала только пассажирка «Фиата». По данным ГУ МВД по Волгоградской области, 23-летняя девушка получила травмы. А в самый час пик на узкой улице образовалась приличная пробка.