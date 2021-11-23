В Волгограде из-за остановки грузового состава отменили электричку

Грузовой состав перекрыл дорогу пассажирским поездам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рано утром 23 ноября 2021 на участке Приволжской железной дороги под Волгоградом встал грузовой состав. Из-за этого пришлось отменить волжскую электричку, также на час задержали в пути пассажирский поезд Грозный – Волгоград, сообщили в ПривЖД.

- В связи с длительной занятостью однопутного перегона был отменен пригородный поезд №6423 Волжский - Волгоград, - рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Грузовой состав внепланово встал в 5.37 утра на перегоне Спартановка – Воссоединение и перекрыл дорогу пригородным и пассажирским поездам. Железнодорожный путь был занят около часа, в то время как по нему должны проследовать электричка из Волжского с отправлением по расписанию в 6.37 и пассажирский поезд №302 Грозный – Волгоград.