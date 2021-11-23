Полиция задержала двух женщин, похищавших деньги с карт волгоградских пенсионеров

Задержанные нигде не работали. Фото: кадр с видео задержания.

Волгоградские полицейские задержали двух цыганок, которых подозревают в хищении денег с карт волгоградских пенсионеров. Для этого сотрудникам уголовного розыска пришлось съездить в Тамбов. Преступницы успели сбежать в соседний регион, но их нашли и там. В задержании участвовали бойцы Росгвардии.

Задержали их в огромном особняке. Чтобы попасть в него, сотрудникам пришлось лезть через высокий каменный забор. Судя по обстановке в доме, последний кусок хлеба цыгане точно не доедали, а напротив, жили, ни в чем себе не отказывая.

- На иждивении 4 малолетних ребенка, не судима, не работала, - заявила одна из цыганок на допросе, широко улыбаясь оперативникам.

При этом жили в хоромах. Фото: кадр с видео задержания.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, цыганки подходили к банкоматам в отделениях банков и подсматривали, какой пин-код вводили люди на терминале. А позже похищали кошельки с картами. Для этого они носили с собой канцелярский нож, которым незаметно надрезали сумки. Потом с похищенных карт они сразу же снимали деньги.

Чтобы их не раскусили, женщины меняли одежду, прически, использовали парики и очки. При задержании у них изъяли 5 мобильников, 8 банковских карточек, около 30 сим-карт. И тот самый канцелярский нож, которым они разрезали сумки. Все ли случаи их преступлений раскрыты, еще выясняется, полиция ищет доказательства совершения ими и других криминальных деяний.

Возбуждено уголовное дело.