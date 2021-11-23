На улице Хорошева в Волгограде построят еще один каток

Новый каток станет уже третьим спортивным объектом на этой части улицы Хорошева. Здесь уже есть каток и центр водных видов спорта. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Дзержинском районе Волгограда на Семи ветрах появится еще один спортивный объект. Это будет новый ледовый каток, точнее – вторая очередь существующего. И расположится он тоже на улице Хорошева. Правда, возведут его не раньше 2023 года. Сейчас заказчик «Спортивная школа по зимним видам спорта» только ищет подрядчика для изготовления проектной документации, которая должна быть готова в 2022 году, и до ноября будущего года проект должен пройти главгосэкспертизу.

По информации, размещенной на сайте госзакупок, на проектирование второй очереди катка готовы потратить почти 7 миллионов бюджетных денег. Каток должен быть крытым, с трибунами для зрителей (они должны вмещать до 1000 человек). Площадь нового объекта – без малого 8 тысяч квадратных метров.