План по вакцинации от гриппа перевыполнили в Волгоградской области

Прививки от гриппа сделали более 329 тысяч детей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Волгоградской области к 23 ноября перевыполнили план по вакцинации от гриппа, чего нельзя сказать о вакцинации от коронавируса. Прививки от гриппа сделали более 1 миллиона 7 тысяч жителей региона, среди которых более 329 тысяч детей. Прошли вакцинацию более 66% населения региона, что на 6% выше планового показателя, необходимого для формирования коллективного иммунитета, сообщили в облздраве.

По данным ведомства, с начала прививочной кампании регион получил более 1,5 миллиона вакцин от гриппа, только на прошлой неделе поступили более 133 тысяч доз препарата «Ультрикс Квадри» для взрослых. Вакцины сразу распределяют по поликлиникам, запас еще есть.

Параллельно идет и вакцинация от коронавируса. Причем волгоградцы могут сделать сразу два вида прививок в одних и тех же пунктах вакцинации, в том числе в ТРЦ Волгограда и Волжского, и в интерактивном музее «Россия – моя история».