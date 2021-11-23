Волгоградцу грозит срок за взятку полицейскому

Мужчину задержали во время передачи денег. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Волгоградской области следователи Палласовского МрСО возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции. 42-летний браконьер пытался уйти от ответственности за 12 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по региону.

- Не желая быть привлеченным к установленной законом ответственности, мужчина воспользовался удобным случаем и передал оперуполномоченному полиции денежные средства в размере 12 тысяч рублей, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

По данным следствия, мужчину задержали за браконьерство 12 ноября. Когда его доставили в отдел, он попытался откупиться, но его снова поймали с поличным. Так что теперь ему грозит реальный срок.